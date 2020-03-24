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Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной для фотопроекта

Екатерина пошла по стопам матери и хочет в будущем стать известной актрисой.

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной для фотопроекта
Дочь Догилевой снялась в откровенной фотосессии/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Татьяны Догилевой Екатерина приняла участие в откровенной фотосессии. Напомним, что девушка окончила актерский факультет Американской академии драматического искусства. Она хочет пойти по стопам матери и стать известной актрисой. В рамках фотопроекта Екатерина перевоплотилась в героиню знаменитого полотна.

Екатерина Догилева. Фото
Дочь Догилевой снялась обнаженной. Фото: «Комсомольская правда»

Как рассказывает Екатерина, ей в это непростое время творчество помогает отвлекаться от грустных мыслей. Она напомнила всем, что несколько веков назад знаменитый писатель Уильям Шекспир именно в изоляции написал свое гениальное произведение «Король Лир». Сейчас, как она думает, самое время вспомнить свои давние проекты, на которые не хватало времени.

«А я вспоминаю Италию и любимую «Форнарину» любимого Рафаэля. Надеюсь, мы с ней еще увидимся в обозримом будущем».

Екатерина Догилева

Как отметила Екатерина, она прошла долгий путь, прежде чем приняла свою природную красоту, сообщает «Комсомольская правда».

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Екатерина ДогилеваИталияНовости googleТатьяна ДогилеваУильям Шекспир
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