«Подышите свежим воздухом»: Антон Шипулин призвал россиян встать на лыжи

Биатлонист Антон Шипулин в Instagram призвал всех россиян бороться с коронавирусом с помощью занятий спортом. Как отметил нынешний депутат Госдумы, многие сейчас работают из дома на удаленке, кто-то вообще самоизолировался. По словам Шипулина, не нужно забывать, что залог здоровья – спорт и свежий воздух.

«Посмотрите, какое солнце! Погода великолепная! Поэтому выбирайтесь из своих домов хотя бы на прогулку в лес или парк, пробегитесь, подышите свежим воздухом и настраивайтесь на позитив».

Антон Шипулин

Как добавил спортсмен, он не сомневается, что в недалеком будущем вирус уйдет. Вся страна и мир заживут полноценной жизнью.

Отметим, что Антон Шипулин завершил карьеру после того, как ему не позволили выступить на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Сейчас он депутат Государственной Думы. При этом много времени биатлонист проводит в родной Свердловской области. В Екатеринбурге у него живет супруга и двое детей.