Умер французский художник, нарисовавший Астерикса и Обеликса

24 марта во Франции умер один из авторов комикса об Астериксе и Обеликсе — Альбер Удерзо. Художнику было 92 года.

«Альбер Удерзо умер во сне в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не связанного с коронавирусом. Он был очень плох в течение нескольких недель», — цитирует информационное агентство AFP зятя умершего Бернара де Шуази.

Décès d'Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, à l'âge de 92 ans (famille) #AFP pic.twitter.com/rBWZ8U96TQ — Agence France-Presse (@afpfr) March 24, 2020

Господин Удерзо начал рисовать комиксы сразу после Второй мировой войны. В 1950-х он начал сотрудничать с писателем Рене Госинни, вместе они создали комикс о приключениях Астерикса — удалого галла, который противостоял Римской империи, захватившей земли, которые позже станут Францией.

Это издание становится очень популярным, вскоре мужчины отказались от других проектов, сосредоточившись только на Астериксе. В 1977 году Госинни умер и Удерзо продолжил рисовать комиксы самостоятельно. Художника нередко обвиняли в том, что его рисовка выглядит дешево, но это было обусловлено популярностью франшизы, которая выбралась далеко за пределы Франции.

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В России историю Астерикса знают благодаря мультфильмам и фильмам с участием Кристиана Клавье и Жерара Депардье.