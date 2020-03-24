Во Франции из-за коронавируса умер джазмен Ману Дибанго

Коронавирус продолжает не просто заражать людей и подрывать мировую экономику, но и уносить жизни людей. Во вторник, 24 марта, стало известно о кончине известного джазмена Ману Дибанго.

Музыкант умер во Франции, а причиной смерти на данный момент считается вирус Covid-19. Информация об этом появилась в официальном Facebook-аккаунте артиста. Исполнителю из Камеруна на момент смерти было 86 лет, похороны обещают провести без лишних глаз, а дата церемонии прощания неизвестна, из-за эпидемии ее перенесут на неопределенный срок.

Ману Дибанго переехал во Францию в конце 40-х годов прошлого века. Самым известным хитом Дибанго стала композиция Soul Makossa.