«Я могла бы влюбиться в девушку»: дочь Успенской разоткровенничалась о личном

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что хочет избавиться от своего имени, указанного в паспорте. Сейчас она использует творческий псевдоним Пача Тати. В переводе на русский язык это означает «дочь земли». Девушка призналась, что это имя ей дал много лет назад шаман. Так ее называют друзья в Италии и Коста-Рике.

Также девушка отметила, что открыто говорит о мире, который создала для себя сама. В нем ей живется прекрасно и комфортно.

Высказалась она и о своих взаимоотношениях с мужчинами. Сейчас у нее есть любимый молодой человек. Его она порой изображает на своих картинах. При этом она не исключила, что может полюбить девушку, сообщает «Собеседник».

«Я могла бы влюбиться в девушку. Но создавать семью и заводить детей буду только с мужчиной».

Татьяна Плаксина

Напомним, что Плаксина чуть больше месяца назад пришла в программу «Звезды сошлись» на канале НТВ и заявила об издевательствах со стороны матери. Позже она отказалась от своих слов. Сейчас она уехала от матери в Америку и вновь начала нелестно отзываться о родительнице.