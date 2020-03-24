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Александр Мясников раскритиковал итальянцев за борьбу с коронавирусом

По словам телеведущего и медика, власти этой европейской страны упустили момент, когда надо было принимать меры.

Александр Мясников раскритиковал итальянцев за борьбу с коронавирусом
Мясников раскритиковал итальянцев за борьбу с коронавирусом/Кадр из программы "Судьба человека"

Популярный телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале заявил, что итальянские больницы захлебнулись от больных коронавирусом. Тяжелые пациенты, как он отметил, поступают туда десятками.

Как думает специалист, итальянские власти упустили момент, когда надо было начинать принимать чрезвычайные меры. Тревогу они забили, когда «нарыв уже вскрылся».

По словам Александра Мясникова, в России более эффективно противостоят коронавирусу. Под замок отправляют всех, кто имеет симптомы заболевания. Благодаря этому удается предотвратить новые случаи заражения в большом количестве.

Также он отметил, что не тяжелые пациенты из Европы лечатся дома, но по факту заражают других. К ним либо родственники приходят, либо они идут на улицу «выгулять собачку», где от них вирус подхватывают другие.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Мясников – известный врач-кардиолог, автор книг о здоровье. Главный врач городской клинической больницы имени Жадкевича департамента здравоохранения Москвы. Награжден почетным знаком «Заслуженный врач города Москвы». Он ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Также доктор Мясников участвует в радиопередаче «Утро с Владимиром Соловьевым».

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