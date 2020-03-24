«Для всех родителей мы всегда маленькие дети»: Мишель Серова нежно поздравила отца с 66-летием

Как отметила девушка, ее папа всегда чрезмерно о ней заботится.

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в Instagram обратилась к родителю, которому 24 марта исполнилось 66 лет. Она вспомнила, как много лет назад отец отправил сначала ее в школу, потом в университет, потом во второй университет и наконец выдал замуж.

«Какая интересная у нас жизнь, сколько приключений встречается на нашем пути! Я знаю, что тебе непросто даются эти перемены, так как для всех родителей мы всегда маленькие дети. Но это прекрасно, что ты обо мне так заботишься и переживаешь, чрезмерно, я бы даже сказала. Я за это очень благодарна!» Мишель Серова

По словам Мишель Серовой, сейчас она живет с мужем. Но при этом хочет как можно чаще видеться с любимым отцом. Она пожелала ему крепкого здоровья и счастья.

Александр Серов – народный артист России. Этого почетного звания он удостоился в 2004 году. Также он лауреат премии МВД России и Ленинского комсомола. В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым он исполнил такие хиты как «Мадонна», «Ты меня любишь», «Звездопад».