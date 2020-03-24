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Вышедшего из тюрьмы Кокорина признали лучшим игроком марта в Премьер-лиге

Футболист только несколько месяцев назад освободился из колонии и сразу стал забивать за новую команду.

Вышедшего из тюрьмы Кокорина признали лучшим игроком марта в Премьер-лиге
Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте/http://globallookpress.com/

Футболист «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком Премьер-лиги в марте. Об этом сообщает официальный Твиттер лиги. Кокорин стал лучшим благодаря голосам болельщиков и экспертов телеканала «Матч Премьер». Отметим, что в первых четырех матчах после зимней паузы игрок забил три мяча и отдал голевую передачу.

Александр Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды. Он принадлежит санкт-петербургскому «Зениту». В команде с берегов Невы посчитали, что футболист принесет больше пользы, если какое-то время будет выступать за «Сочи».

Ранее Александр Кокорин говорил, что решил избавиться от своих дорогих иномарок с буквами в номерах «ВОР» и «ХАМ». На вопрос журналистов, почему он принял такое решение, футболист ответил, что решил очиститься и начать новую жизнь.

Кстати, еще один футболист — Павел Мамаев, который отбывал срок вместе с Кокориным, также отличился после выхода на поле из колонии. Сейчас он выступает за команду «Ростов». Забитым мячом он отметился в игре против московского ЦСКА.

Тэги

Александр КокоринПавел МамаевПремьер-лигаФК "Зенит"ФК "Сочи"
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