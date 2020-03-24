Пока нет чемпионатов: FIFA собрала звезд футбола, чтобы рассказать о коронавирусе

FIFA и Всемирная организация здравоохранения подготовили специальный ролик, в котором звезды футбола рассказывают о профилактике коронавируса. На видео известные люди на разных языках перечисляют пять ключевых шагов по сохранению своего здоровья: мыть руки, не кашлять друг на друга, не касаться лица, дистанцироваться от прохожих и оставаться дома, если чувствуешь себя плохо.

Данная информационная кампания называется «Пасуй послание, чтобы избавиться от коронавируса». В ней уже приняли участие 28 звезд из разных стран, в том числе Лионель Месси и Самюэль Это′О. От России в ней засветился Валерий Карпин — главный редактор футбольных трансляций канала «Матч ТВ», бывший тренер «Спартака», ныне тренер ФК «Ростов».

Ввиду того, что чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти летом, был перенесен на 2021 год, да и домашние чемпионаты многих стран поставлены на паузу, спортсменам хотя бы есть чем заняться, — пропагандировать рекомендации ВОЗ. Не только же туалетную бумагу вместо мяча набивать!