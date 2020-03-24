«Мы еще гульнем»: Пугачева обратилась к Буйнову в день семидесятилетия певца

Много лет назад музыкант был влюблен в примадонну отечественной эстрады.

Певица Алла Пугачева в Instagram поздравила своего давнего и закадычного друга, музыканта Александра Буйнова, с юбилеем. Известному исполнителю 24 марта 2020 года исполнилось 70 лет.

«С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем». Алла Пугачева

Отметим, что Александр Буйнов и Алла Пугачева познакомились в семидесятых годах прошлого века. Как отмечал исполнитель, он практически сразу при первой встрече влюбился в певицу. Впрочем, дальше заигрываний, как он рассказывал, их отношения не продвинулись.

Добавим, что именно Александр Буйнов предложил руководителю ансамбля «Веселые ребята» Павлу Слободкину пригласить будущую Примадонну в их коллектив. Позже сразу несколько артистов ушли из музыкальной команды, потому что их жены считали, что Пугачева разлагает коллектив.

Кстати, Буйнов и Пугачева до сих пор очень близкие друзья. Порой они вместе появляются на публике и на различных светских мероприятиях.