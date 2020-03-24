Муцениеце после развода с Прилучным запустила челлендж «Бежим с Агатой»

К акции уже присоединились несколько девушек.

Агата Муцениеце после расставания с супругом Павлом Прилучным старается не вешать нос и вести активный образ жизни. При этом актриса честно признается, что ей сейчас непросто.

Чтобы как-то компенсировать произошедшее, звезда сериала «Закрытая школа» стала ежедневно заполнять аккаунты в социальных сетях, переименовав влог на YouTube из «Прилучные будни» в «Будни разведенки». В одном из выпусков она рассказала, что теперь бегает по утрам, начав с 2 км. Сейчас актриса преодолевает уже около 10 км.

Получив позитивный отклик в Сети, Муцениеце решила пойти дальше и запустила челлендж «Бежим с Агатой». В настоящий момент к артистке уже присоединились несколько девушек, включая ее подруг.

А вы готовы бегать каждый день?