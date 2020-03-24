Лишь бы сидели дома: PornHub подарил пользователям бесплатный премиум-доступ

Сайт для взрослых призывает не выходить на улицу, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Пожалуй, самую действенную меру удержать население планеты дома, чтобы остановить распространение коронавируса, предложил популярный сайт для взрослых PornHub. Интернет-ресурс с горячими видео предложил всем посетителям бесплатный премиум-статус, если они пообещают, что не будут выходить наружу. Расширенный доступ к эротическому контенту можно получить до 23 апреля.

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Отметим, что после введения карантинных мер в Европе и Америке число посетителей сайта и так выросло, а теперь рискует скакнуть до небывалых высот. Подобная ситуация наблюдается у многих онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, так как сейчас многие люди не могут свободно ходить в кино, остаются дома и смотрят сериалы через интернет.

Различные порталы делают скидки своим посетителям и завлекают их громкими премьерами. Собственно, почему бы порноиндустрии тоже не пойти по такому пути? Особенно на фоне того, что люди ограничивают личные контакты.

Напомним, что на сегодняшний день в мире было зафиксировано более 382 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели меньше трети от этого числа, летальных исходов — 16 574 (по данным ВОЗ).