Лишь бы сидели дома: PornHub подарил пользователям бесплатный премиум-доступ

Пожалуй, самую действенную меру удержать население планеты дома, чтобы остановить распространение коронавируса, предложил популярный сайт для взрослых PornHub. Интернет-ресурс с горячими видео предложил всем посетителям бесплатный премиум-статус, если они пообещают, что не будут выходить наружу. Расширенный доступ к эротическому контенту можно получить до 23 апреля.
Отметим, что после введения карантинных мер в Европе и Америке число посетителей сайта и так выросло, а теперь рискует скакнуть до небывалых высот. Подобная ситуация наблюдается у многих онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов, так как сейчас многие люди не могут свободно ходить в кино, остаются дома и смотрят сериалы через интернет.
Различные порталы делают скидки своим посетителям и завлекают их громкими премьерами. Собственно, почему бы порноиндустрии тоже не пойти по такому пути? Особенно на фоне того, что люди ограничивают личные контакты.
Напомним, что на сегодняшний день в мире было зафиксировано более 382 тысяч случаев заболевания коронавирусом, выздоровели меньше трети от этого числа, летальных исходов — 16 574 (по данным ВОЗ).