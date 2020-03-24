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«Я разлагающе действую на ансамбль»: Буйнов вспомнил болезненный уход из «Веселых ребят»

По словам музыканта, ему хотелось самореализоваться, а в группе это было сделать нереально.

«Я разлагающе действую на ансамбль»: Буйнов вспомнил болезненный уход из «Веселых ребят»
Буйнов вспомнил свой уход из "Веселых ребят"/http://globallookpress.com/

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как уходил из группы «Веселые ребята». Этому коллективу он отдал 18 лет своей жизни.

«Началась как раз перестройка. Ребята стали один за одним покидать группу. Мне тоже хотелось уйти. Дело не в деньгах даже было. Хотелось самореализоваться, а в группе это было сделать нереально. Я уходил год. Писал заявление чуть ли не каждый день».

Александр Буйнов

По словам музыканта, руководитель ансамбля Павел Слободкин не хотел его отпускать. В итоге исполнителю пришлось написать гневное письмо.

«Там были такие слова: «Дорогой Павел Яковлевич. Я разлагающе действую на ансамбль». Только после этого меня отпустили. Эпопея с «Веселыми ребятами» закончилась. Причем я думал, что возьму какие-нибудь песни из репертуара группы, но моя третья жена Алена сказала: «Вот инструмент. Садись и пиши себе новый репертуар», — вспомнил певец.

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Александр БуйновАлександр СлободкинГруппа "Веселые ребята"Программа "Судьба человека"
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