«Я разлагающе действую на ансамбль»: Буйнов вспомнил болезненный уход из «Веселых ребят»

По словам музыканта, ему хотелось самореализоваться, а в группе это было сделать нереально.

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как уходил из группы «Веселые ребята». Этому коллективу он отдал 18 лет своей жизни.

«Началась как раз перестройка. Ребята стали один за одним покидать группу. Мне тоже хотелось уйти. Дело не в деньгах даже было. Хотелось самореализоваться, а в группе это было сделать нереально. Я уходил год. Писал заявление чуть ли не каждый день». Александр Буйнов

По словам музыканта, руководитель ансамбля Павел Слободкин не хотел его отпускать. В итоге исполнителю пришлось написать гневное письмо.