«Это был мушкетерский поступок»: Буйнов женился во второй раз из-за беременности подруги

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Он был женат на девушке по имени Людмила. Брак продержался 13 лет. У них родилась совместная дочь Юлия. Познакомились они с Людмилой, когда он выступал со своей группой в Абхазии.
«Это был мушкетерский поступок. Неправильный шаг. Девушка забеременела, и я решил, что надо жениться. Чувства появились позже. Мы поздно осознаем страшные ошибки, которые исправить уже нельзя».
Как отметил Буйнов, вскоре он полюбил другую девушку.
«Там была страсть. Она была замужем, я был женат. Это был индийский фильм в худших его проявлениях. Мы попортили кровь близким и родным. Я уходил снимать квартиру. В какой-то момент пришел домой, как я называю, за носками. И вынужден был остаться.
Вышла дочь Юлька. Ей было всего года три тогда. Она сказала: «Папа, ты ведь не уходишь от нас?» Я был вынужден как под пытками брать телефон и говорить в трубку любовнице, что остаюсь дома», — сказал певец.
При этом он отметил, что с той девушкой они продолжили встречи. У них даже был негласный праздник осенью. Они каждый год встречались в определенный день.