«Это был мушкетерский поступок»: Буйнов женился во второй раз из-за беременности подруги

Как отметил музыкант, чувства к Людмиле, которая подарила ему дочь Юлию, пришли позже.

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором браке. Он был женат на девушке по имени Людмила. Брак продержался 13 лет. У них родилась совместная дочь Юлия. Познакомились они с Людмилой, когда он выступал со своей группой в Абхазии.

«Это был мушкетерский поступок. Неправильный шаг. Девушка забеременела, и я решил, что надо жениться. Чувства появились позже. Мы поздно осознаем страшные ошибки, которые исправить уже нельзя». Александр Буйнов

Как отметил Буйнов, вскоре он полюбил другую девушку.

«Там была страсть. Она была замужем, я был женат. Это был индийский фильм в худших его проявлениях. Мы попортили кровь близким и родным. Я уходил снимать квартиру. В какой-то момент пришел домой, как я называю, за носками. И вынужден был остаться. Вышла дочь Юлька. Ей было всего года три тогда. Она сказала: «Папа, ты ведь не уходишь от нас?» Я был вынужден как под пытками брать телефон и говорить в трубку любовнице, что остаюсь дома», — сказал певец.

При этом он отметил, что с той девушкой они продолжили встречи. У них даже был негласный праздник осенью. Они каждый год встречались в определенный день.