Александр Жаров стал генеральным директором «Газпром-Медиа»

Ранее он возглавлял федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

24 марта Александр Жаров был назначен на должность генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга». Ближайшие три года он будет занимать эту должность. Ранее Александр в течение восьми лет возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сообщает «Газпром-Медиа».

Как заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, опыт Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, а также его широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов помогут компании успешно решить поставленные задачи.

Сам Александр Жаров сообщил, что благодарен акционерам и совету директоров за доверие. Он заверил, что будет придерживаться принципов взаимного уважения и открытости в управлении холдингом и его структурами.