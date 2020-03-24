«Мы зарабатывали неприлично много»: Буйнов озвучил зарплату в «Веселых ребятах»

По словам популярного музыканта, деньги в те годы никто не считал.

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» озвучил свои заработки в коллективе «Веселые ребята». В этой популярной в Советском Союзе группе он выступал на протяжении восемнадцати лет.

«В 1973 году после службы в армии я встретил своих друзей. Они предложили пойти прослушаться в «Веселые ребята». Меня взял руководитель коллектива Павел Слободкин. Так началась моя эпопея в этой прекрасной группе. Я отдал ансамблю 18 лет. Это ветер, это цыганский ансамбль, вечные поездки. По три-четыре концерта в день мы тогда давали». Александр Буйнов

Как признался певец, их заработкам могли бы позавидовать почти все жители Советского Союза.