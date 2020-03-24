«Мы развелись по телефону»: Буйнов рассказал о первой жене, погибшей в пожаре

С Любовью Вдовиной он был вместе всего два года.

Музыкант Александр Буйнов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей первой супруге. С Любовью Вдовиной он был всего два года. Роман завязался еще во время службы в армии. В 2006 году женщина погибла в пожаре.

«В армию я пошел служить в 20 лет. Меня попросили организовать выступление женского хора. Я пошел в деревню рядом с частью и попросил местных девушек спеть для офицеров. Пришли 12 девчонок. Мы с сослуживцами, конечно, обрадовались. Так я организовал концерт под Новый год. Помню, что на нашем праздничном столе не было шампанского, колбасы. Запомнилось только, как мы сладко целуемся с Любой». Александр Буйнов

Как отметил исполнитель, роман завязался в первый же вечер.

«Адреналин играл. Молодые совсем были. Мы просто влюбились друг вдруг естественным образом. У нее зеленые глаза, черные волосы. Казачка классная. Я просто погрузился в омут с головой», — отметил певец.

При этом брак с первой женой разбился о быт.