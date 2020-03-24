Александр Буйнов объяснил, почему с шестого класса ходит в очках

Музыкант Александр Буйнов, которому 24 марта исполнилось 70 лет, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как в шестом классе получил сильнейший ожог роговицы глаз. С тех пор он практически не расстается с очками.

«Раньше в нашем детстве было модно делать карбидные бомбочки. Это такая банка с гвоздями. Ну вот мы с друзьями и сделали. Я пошел проверять, почему она не взрывается, и она в этот момент бабахнула. Минус 5,5 с тех пор зрение на обоих глазах. Получил сильнейший ожог роговицы глаз. Это было в шестом классе. Скатился в школе сразу на тройки по учебе. Просто я не видел задания и перестал понимать решения примеров». Александр Буйнов

Как отметил Александр Буйнов, он считает, что, несмотря на тот эпизод, его жизнь и карьера удалась. Он добился признания публики.