«Лед скользкий»: Слуцкая не уверена, что фигуристки Тутберидзе победили бы на чемпионате мира

Первенство, как известно, было перенесено на осень 2020 года.

Двукратный призер Олимпиад Ирина Слуцкая заявила, что она не разделяет мнения, согласно которому на чемпионате мира по фигурному катанию точно победили бы подопечные тренера Этери Тутберидзе. Как известно, три российские девушки считались главными фаворитками первенства. Именно они заняли весь пьедестал почета на чемпионате Европы.

Чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в канадском Монреале во второй половине марта, но был перенесен на осень. У многих фигуристок в связи с этим нарушилась вся подготовка и оказались «сломаны» графики.

«Заранее невозможно предсказать на сто процентов, что именно эти спортсменки займут пьедестал почета. Лед, как известно, скользкий. Есть и другие фигуристки, готовые оказать конкуренцию россиянкам». Ирина Слуцкая

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В то же время она считает, что российские девушки еще молоды и их главные победы впереди. Когда пройдет чемпионат, то они, как думает спортсменка, приложат все силы для победы, сообщает портал teamrussia.pro.