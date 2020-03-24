Ирина Слуцкая объяснила, почему не имеет статуса многодетной мамы

Неоднократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая посетовала, что не имеет льгот и пособий как многодетная мать. Напомним, что у нее двое детей от первого супруга, а примерно полгода назад родилась дочка Кира от нового мужа бизнесмена Алексея Говырина.

«К сожалению, я не имею статуса многодетной мамы, так как мы с супругом прописаны в разных регионах. По законам, принятым в Московской области, я считаюсь многодетной мамой де-факто, но не де-юре». Ирина Слуцкая

Как отметила фигуристка, сейчас она может назвать себя абсолютно счастливым человеком. При этом призналась, что на каждом жизненном этапе у нее были непростые моменты, определенные неудачи и переживания. Однако ей удалось со всем справиться.

По словам Ирины Слуцкой, как такового декретного отпуска у нее не было. К примеру, на коньки она встала через три недели после родов, когда дочке не исполнилось еще и месяца. Да и сейчас она регулярно ездит на работу. С Кирой ей помогает справляться помощница по дому, сообщает портал teamrussia.pro.

Ранее Ирина Слуцкая отмечала, что ее отношения с первым мужем, тренером по физкультуре Сергеем Михеевым, в какой-то момент зашли в тупик. Причем именно фигуристка настояла на разводе. Сейчас, как отмечала звезда, они стараются поддерживать с первым мужем нормальные отношения ради детей.