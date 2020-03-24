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«Невероятно похожи»: в Сети обсуждают фото матери Долиной

В Instagram снимок разместила дочь певицы — Ангелина Миончинская.

«Невероятно похожи»: в Сети обсуждают фото матери Долиной
Лариса Долина. Фото: Global look press

Наследница народной артистки Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, поддержала звездный флешмоб с выкладыванием в социальные сети архивных кадров. Акцию пользователи Интернета запустили, дабы возобновить семейные ценности в наше непростое время.

Ранее свой фотоальбом разобрала актриса Екатерина Климова, порадовав подписчиков целой серией снимков, начиная с раннего детства и заканчивая сегодняшним днем.

Дочь Ларисы Долиной решила представить в своем аккаунте бабушку, маму знаменитой певицы — Галину Израилевну Кудельман (в девичестве – Долину).

«Бабуля. 1994. Архивируй печатное, Instagram», — подписала она кадр.

«Невероятно похожи с Ларисой Долиной», «Милые и благородные лица. Чувствуется порода», «Какое памятное фото», — прокомментировали кадр подписчики.

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