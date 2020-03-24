«Невероятно похожи»: в Сети обсуждают фото матери Долиной

Наследница народной артистки Ларисы Долиной, Ангелина Миончинская, поддержала звездный флешмоб с выкладыванием в социальные сети архивных кадров. Акцию пользователи Интернета запустили, дабы возобновить семейные ценности в наше непростое время.
Ранее свой фотоальбом разобрала актриса Екатерина Климова, порадовав подписчиков целой серией снимков, начиная с раннего детства и заканчивая сегодняшним днем.
Дочь Ларисы Долиной решила представить в своем аккаунте бабушку, маму знаменитой певицы — Галину Израилевну Кудельман (в девичестве – Долину).
«Бабуля. 1994. Архивируй печатное, Instagram», — подписала она кадр.
«Невероятно похожи с Ларисой Долиной», «Милые и благородные лица. Чувствуется порода», «Какое памятное фото», — прокомментировали кадр подписчики.