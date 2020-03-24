«Не унывайте»: 73-летняя Татьяна Тарасова похвасталась растяжкой

Как отметила тренер, сейчас нужно беречь своих близких и родных.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала снимок, на котором она продемонстрировала свою растяжку. Наставница, которой уже 73 года, находится в отличной физической форме.

Как отметила Татьяна Тарасова, многие сейчас стараются пережить непростую ситуацию. Сама она считает, что освободившееся время можно потратить с пользой для дела – улучшать свой дом, больше читать, развиваться.

«Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» Татьяна Тарасова

Как считает Тарасова, даже дома можно придумать для себя массу упражнений. Если имеется коврик для занятий, то можно, к примеру, растягиваться, как это делает сама наставница. Она также выразила надежду, что уже в ближайшее время люди смогут спокойно гулять, работать и ходить в театры.