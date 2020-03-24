«Отменили приход помощницы»: Валерия рассказала, как оберегает маму от коронавируса

Певица прекратила общаться с родительницей на время пандемии.

Российские звезды один за другим стали призывать народ изолировать пожилых людей от лишнего общения. Жасмин в личном блоге рассказала о своей 90-летней бабушке Саре из Дербента, посоветовав подписчикам позаботиться о своих близких в возрасте. По мнению звезды, в настоящий момент лучше их оградить от непосредственной коммуникации, обеспечив всем необходимым.

Певица Валерия поддержала начинание коллеги и заявила, что ее мама сейчас тоже пребывает на строгом карантине.

«Мы маму изолировали от посетителей совершенно. Пакеты с продуктами и всем необходимым ставим под дверь. С хозяйством пока сама справляется — мы отменили приход помощницы. Это очень опасно. Конечно, хочется прийти, пообщаться, но пока опасаемся. Слава Богу, есть видеосвязь. Здоровья всем нашим близким!» — написала она в Instagram.

Внимание! Teleprogramma.pro рекомендует узнавать о профилактике коронавирусной инфекции у специалистов в этой области. Данная информация имеет чисто ознакомительный характер.