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«Отменили приход помощницы»: Валерия рассказала, как оберегает маму от коронавируса

Певица прекратила общаться с родительницей на время пандемии.

«Отменили приход помощницы»: Валерия рассказала, как оберегает маму от коронавируса
Валерия. Фото: Global look press

Российские звезды один за другим стали призывать народ изолировать пожилых людей от лишнего общения. Жасмин в личном блоге рассказала о своей 90-летней бабушке Саре из Дербента, посоветовав подписчикам позаботиться о своих близких в возрасте. По мнению звезды, в настоящий момент лучше их оградить от непосредственной коммуникации, обеспечив всем необходимым.

Певица Валерия поддержала начинание коллеги и заявила, что ее мама сейчас тоже пребывает на строгом карантине.

«Мы маму изолировали от посетителей совершенно. Пакеты с продуктами и всем необходимым ставим под дверь. С хозяйством пока сама справляется — мы отменили приход помощницы. Это очень опасно. Конечно, хочется прийти, пообщаться, но пока опасаемся. Слава Богу, есть видеосвязь. Здоровья всем нашим близким!» — написала она в Instagram.

Скриншот личного блога Жасмин. Фото
Комментарий Валерии. Фото: https://www.instagram.com/jasmin/

Внимание!  Teleprogramma.pro рекомендует узнавать о профилактике коронавирусной инфекции у специалистов в этой области. Данная информация имеет чисто ознакомительный характер.

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