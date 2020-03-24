Меланья Трамп сдала тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Меланья сдала тест на коронавирус. Результат, как он отметил, отрицательный. Первая леди США полностью здорова. Отметим, что ранее глава государства сам прошел тест на коронавирус. Он также оказался отрицательным, сообщает РИА Новости.

Добавим, что всего в мире количество зараженных коронавирусом стремительно приближается к отметке в четыреста тысяч человек. При этом более ста тысячи излечились от опасной болезни.

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На данный момент в мире зафиксировано свыше шестнадцати тысяч смертей от коронавируса. Самая неблагоприятная обстановка в Италии, Китае, Германии, США и Иране.

В России пока зафиксировано меньше пятисот случаев заражения. Официально погибших нет. Коронавирус уже отменил многие спортивные и культурные соревнования по всему миру. Впрочем, есть страны, где, к примеру, продолжаются чемпионаты по футболу. Это Австралия и Белоруссия. Известно, что из-за коронавируса этим летом не состоится чемпионат Европы по футболу.