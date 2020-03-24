Евгения Медведева в защитной маске прогулялась по опустевшему супермаркету в Торонто

Сама двукратная чемпионка мира ходит по магазину в перчатках.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева поделилась в Instagram снимком из канадского супермаркета. При этом на фотографии нет людей. Судя по всему, канадцы в эти непростые дни без надобности стараются сейчас по магазинам не ходить. Сама Медведева на снимке в защитной маске и перчатках.

Отметим, что последние месяцы фигуристка находится в канадском Торонто. Она тренируется у местного наставника Брайана Орсера. Каток, где она ранее тренировалась, закрыт на карантин из-за распространения коронавируса, так что у спортсменки вынужденный простой, который неизвестно сколько продлится.

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Добавим, что на последнем чемпионате страны Медведева снялась с произвольной программы из-за проблем с ботинками. В итоге она не отобралась на чемпионат Европы.

Кстати, чемпионат мира по фигурному катанию из-за коронавируса перенесен на осень. Первенство должно было состояться в канадском Монреале. Сама Медведева должна была дебютировать на мировом чемпионате в роли комментатора.