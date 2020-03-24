Жена Александра Буйнова рассказала, как они с музыкантом отметят его семидесятилетие

Жена музыканта Александра Буйнова, Елена, рассказала, как они с мужем будут отмечать юбилей. Напомним, что 24 марта певцу исполнилось 70 лет.
По словам Елена, от каких-то пышных торжеств они с мужем отказались. Всем виной коронавирус. Как она добавила, все мероприятия с большим количеством гостей отменяются, сообщает «Комсомольская правда».
«Нам риски не нужны! Будем вдвоем отмечать дома».
Отметим, что на данный момент количество заразившихся коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в триста тысяч человек. Более двенадцати тысяч умерли. В основном вирус опасен для пожилых людей. В Москве, к примеру, им без надобности посоветовали не выходить на улицу. Кстати, в России пока не такая критичная ситуация с распространением коронавируса. Заражено пока менее пятисот человек. Причем часть заразившихся уже выписаны из клиник. Официально пока смертей в России от коронавируса не зафиксировано.