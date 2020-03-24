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Жена Александра Буйнова рассказала, как они с музыкантом отметят его семидесятилетие

Известный певец 24 марта отмечает юбилей.

Жена Александра Буйнова рассказала, как они с музыкантом отметят его семидесятилетие
Буйнов будет отмечать юбилей вдвоем с женой/http://globallookpress.com/

Жена музыканта Александра Буйнова, Елена, рассказала, как они с мужем будут отмечать юбилей. Напомним, что 24 марта певцу исполнилось 70 лет.

По словам Елена, от каких-то пышных торжеств они с мужем отказались. Всем виной коронавирус. Как она добавила, все мероприятия с большим количеством гостей отменяются, сообщает «Комсомольская правда».

«Нам риски не нужны! Будем вдвоем отмечать дома».

Елена Буйнова

Отметим, что на данный момент количество заразившихся коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в триста тысяч человек. Более двенадцати тысяч умерли. В основном вирус опасен для пожилых людей. В Москве, к примеру, им без надобности посоветовали не выходить на улицу. Кстати, в России пока не такая критичная ситуация с распространением коронавируса. Заражено пока менее пятисот человек. Причем часть заразившихся уже выписаны из клиник. Официально пока смертей в России от коронавируса не зафиксировано.

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