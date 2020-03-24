«Кайф для ушей»: Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время эпидемии коронавируса

Ольга Бузова поддержала тренд на интернет-выступления во время пандемии коронавируса и провела онлайн-концерт в Instagram. Выступление певицы прошло в живом инструментальном сопровождении.

Решение устроить концерт в Сети пришло Бузовой спонтанно. Приехав в студию на репетицию, она решила провести прямой эфир в ВК, однако там видео стало идти с помехами. Поэтому звезда «Дома-2» быстро переориентировалась на Instagram, оповестив своих подписчиков о трансляции буквально за несколько часов до начала. Тем не менее на концерте наблюдался полный аншлаг.

500 тыс. человек побывало на онлайн-выступлении Бузовой всего лишь за полчаса. Как заявила Ольга, это не последний концерт в онлайн-режиме. Стоит ли говорить, что многие ее поклонники остались в восторге от неожиданного подарка их любимицы.