«Отложили на неопределенный срок»: коронавирус вновь не дал Лолите развестись с мужем

Коронавирус вновь не дал 56-летней Лолите Милявской развестись с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Напомним, что новое заседание должно было состояться 27 марта, однако суд отменил слушание, а затем и вовсе перенес его – на этот раз на неопределенный срок.

Это уже вторая отмена заседания – первый раз стороны планировали встретиться под крышей здания исполнительного органа власти еще 13 марта, но встречу также отменили.

Ранее Лолита просила своего адвоката Сергея Жорина ускорить бракоразводный процесс. Певица заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы доказать – отношения с Ивановым были фиктивными. Сейчас Милявская хочет только одного, чтобы ее перестали упоминать в контексте мужчины, а сам Дмитрий перестал зарабатывать на ней.

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«Комсомольской правде» Жорин пояснил: в текущей ситуации сделать он ничего не может, ведь на этот раз в ситуацию вмешались внешние факторы.

«Заседание из-за коронавируса отложили на неопределенный срок, поэтому Лолиту снова не разведут», — лаконично пояснил он.

Примечательно, что из-за отсутствия отметки в паспорте о разводе отложится и другой план Милявской – как можно быстрее выйти замуж.

В «прямом эфире» с Настей Ивлеевой Лолита подчеркнула: стать женой во второй раз она намерена как можно быстрее, но не позже 2021 года. На вопросы о количестве браков знаменитость отвечает философски – сочетаться узами брака нужно столько раз, сколько зовут.