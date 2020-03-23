Олимпийские игры 2020 в Токио могут перенести вслед за «Евровидением»

Вечером 23 марта в Сети появилась информация, что летние Олимпийские игры 2020 в Токио решено перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса, как было с чемпионатом Европы по футболу и конкурсом «Евровидение». Одни источники уверяют, что этот вопрос уже почти решен, другие опровергают данную информацию.

По сообщению портала Sport24, Международный олимпийский комитет заявил в воскресенье, что откладывание Олимпиады является одним из вариантов развития событий. МОК столкнулся с сильным давлением со стороны спортивных федераций и спортсменов, обеспокоенных риском для здоровья своих подопечных. Однако сам этот вопрос еще не был в повестке дня заседания комитета.

В минувшее воскресенье президент МОК Томас Бах, официально сообщил спортсменам, что решение о переносе Игр будет принято «в течение следующих четырех недель», так нынешняя ситуация очень неопределенная.

«Человеческие жизни имеют приоритет над всем, включая организацию Игр», — говорится в его письме.

Напомним, что у организаторов Олимпийских игр в Токио есть запас времени на раздумья, так как само соревнование было запланировано с 24 июля по 9 августа. Тем временем, число погибших от коронавируса по всему миру превысило отметку в 13 тысяч человек.