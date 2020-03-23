«Очень хочется верить, что мир не лишится праздника спорта»: Слуцкая о возможной отмене Олимпиады

Серебряный призер игр 2002 года поделилась с Teleprogramma.pro своей верой в то, что к июлю ученые найдут способ остановить распространение коронавируса.

Фигуристка Ирина Слуцкая надеется, что Олимпийские игры, которые должны были состояться летом 2020 года, не отменят. Ранее член Международного Олимпийского Комитета Дик Паунд заявил, что организаторы рассматривают возможность переноса мероприятия из-за пандемии коронавируса.

На сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 350 тысяч случаев заражения, и это число продолжает увеличиваться. Из-за болезни отменены уже многие массовые футбольные и хоккейные мероприятия, «Евровидение», чемпионат мира по фигурному катанию и Каннский кинофестиваль. Теперь экспертам предстоит решить участь и Олимпийских игр.

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Порталу Teleprogramma.pro серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Ирина Слуцкая пояснила, что искренне верит – международное событие не отменят полностью, и мир все же сможет поболеть за своих представителей. Спортсменка считает, что к июлю врачи и ученые должны отыскать способ остановить распространение заболевания.