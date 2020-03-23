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«Рада была бы передвигаться на вертолете, но нет»: Ксения Шойгу рассказала о развитии Кронштадта

Младшая дочь министра обороны побывала в гостях у Аллы Довлатовой.

«Рада была бы передвигаться на вертолете, но нет»: Ксения Шойгу рассказала о развитии Кронштадта
Дочь Шойгу рассказала о развитии Кронштадта/http://globallookpress.com/

Младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Сейчас она занимает должность заместителя председателя инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадт.

Как отметила дочь министра обороны, она хочет, чтобы Кронштадт в ближайшее время стал одним из самых популярных мест для туристов. Лично ей в городе больше всего нравится яблоневый сад. По ее словам, он очень уютный.

Ведущая Алла Довлатова спросила, есть ли пробки в Кронштадте и с мигалками ли передвигается по городу дочь министра обороны.

«Все говорят, что в Кронштадте есть пробки, но я их никогда не видела. Сама передвигаюсь на такси. Рада была бы передвигаться на вертолете, но нет. Я бывала в городе утром, вечером. Никогда не видела пробок. У них там очень хорошо», — отметила она.

Рассказала Ксения кратко и о себе.

«Я занималась спортом с детства. Мне всегда нравились подтянутые люди. Занимаюсь спортом в рамках любых проектов. Если говорить о людях, кто помогает в развитии Кронштадта, то это меценаты и спонсоры. Мы их уговариваем и привлекаем. Хотим реализовать проект по развитию города в ближайшее время», — сказала она.

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