Степаненко станет ведущей после новостей о рождении ребенка у Петросяна

Юмористка вместе с Ольгой Бузовой появятся вместе в новой программе на телеканале «Россия 1».

Похорошевшая и помолодевшая после расставания с Евгением Петросяном Елена Степаненко решила снова взяться за свою карьеру. О новом проекте, в котром примет участие юмористка, сообщила Ольга Бузова.

Телеведущая призналась, что «такой коллаборации точно не ждали». Теперь она и Елена Степаненко будут вести новое шоу на телеканале «Россия 1».

«Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», — подписала Бузова совместное фото со Степаненко.

Про снимок стоит сказать отдельно: две звезды выглядят просто отлично. Изменения в личной жизни ведущей «Дома-2» давно ни для кого не секрет: она счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном и любовь явно придает сил Ольге. А вот что происходит у Елены Степаненко — это настоящая тайна.

Юмористка тяжело переживала развод с Евгением Петросяном, а после перестала появляться на публике. Так что ее выход в свет и новый проект стал для многих сюрпризом.

Ольга Бузова не удержалась и призналась в переписке с поклонниками, что Степаненко «просто шикарна».

Тем временем перемены в личной жизни, возможно, произошли не только у Елены Степаненко. Ходят слухи, что ее экс-супруг стал отцом во второй раз. Недавно у него с Татьяной Брухуновой якобы родился ребенок, пишет сайт OA.