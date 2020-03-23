Долгожданный мультфильм «Вперед» можно будет посмотреть онлайн

Не так много времени прошло после выхода мультфильма «Вперед» на большие экраны, но студия Disney приняла решение выпустить цифровую версию картины. Это значит, что любой зритель теперь получит возможность в любое время и не выходя из дома посмотреть новый мультфильм, сообщает портал CNET.
«Учитывая текущие обстоятельства, мы рады выпустить этот веселый, авантюрный фильм на цифровые платформы раньше, чтобы зрители могли наслаждаться им в комфортных домашних условиях», — сказал режиссер Дэн Скэнлон.
Новинка станет доступна с 3 апреля на платной платформе Disney Plus. В мультфильме рассказывается о приключениях двух братьев-эльфов Иэне и Барли Лайтфутах.
В их мире когда-то использовали магию, но сейчас, в эпоху современных технологий, чудесам не нашлось места. Только волшебство никуда не исчезло, а осталось рядом, и в один прекрасный день братья с удивлением узнают, что их посох может сотворить настоящее чудо.