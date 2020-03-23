«Вы просто не в себе!»: Лопырева осудила тех, кто избегает карантина

В ситуации с коронавирусом многие люди стремятся меньше бывать в местах массового скопления народа, снизить контакты с другими, мыть руки чаще и тщательнее. При этом зарубежные и отечественные селебритис призывают к изоляции – добровольный карантин поможет снизить количество заражений опасной инфекцией.

Известная модель Виктория Лопырева на своей страничке в «Инстаграм» рассказала, что ее удивили признания некоторых пользователей о том, что им нечем заняться на карантине.

«Люди, вы в порядке? Если человеку скучно с самим собой — это серьезный повод задуматься, а если, имея семью и повседневные дела, вам все ещё хочется «выйти в люди» и вы жалуетесь: «зачем вообще нужен карантин?», то вы просто не в себе!» — резко высказалась звезда.

Лопырева также осудила тех, кто стремится избежать карантина в России после поездок за границу. Модель заметила, что люди специально приезжают в Дубай из Европы, чтобы переждать время. Знаменитая блондинка считает, что так люди проявляют высшую степень наплевательского отношения к другим – ведь они не на 100% уверены в своем здоровье.