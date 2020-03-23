Жителей Москвы старше 65 лет попросили не выходить из дома

Предотвращение эпидемии коронавируса в России продолжается. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил о том, что начиная с 26 марта и вплоть до 14 апреля все жители столицы в возрасте старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Как рассказал столичный градоначальник, это решение было вынужденным и вызвано только заботой о здоровье граждан. Так что начиная с четверга посещение любых мест с большим скоплением людей для пенсионеров строго не рекомендуется. В качестве компенсации расходов всем будет выплачено пособие в размере 4000 рублей.

Напомним, по сообщению премьер-министра страны Михаила Мишустина, число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 438.