«Пусть поклонники пожелают здоровья!»: Барбара Брыльска борется с раком

Сейчас актрисе 78 лет и ей приходится непросто.

78-летняя Барбара Брыльска с некоторых пор живет с сиделкой. У любимицы россиян сильный радикулит, который мешает ей вести нормальный образ жизни. Однако оказалось, что это не единственная проблема. По данным издания «СтарХит», актриса страдает от онкологии. По слухам, у нее рак языка.

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Раскрывать подробности своего недуга звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» не захотела. Однако обратилась с просьбой к своим зрителям:

«Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время».

Ситуацию осложняет также опасность заражения коронавирусом, поэтому Брыльска не выходит из дома. Здесь основным занятием для звезды кино стала времяпровождение с кошкой. Сын актрисы, 33-летний Людвиг, не забывает про мать, регулярно навещая ее и занимаясь семейными делами.

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