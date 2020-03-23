Наталья Селезнева вспомнила, как на пробах «Операции Ы» разделась перед Гайдаем

Режиссер, как она отметила, в один миг утвердил ее на роль Лидочки.

Актриса Наталья Селезнева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее утверждали на роль Лидочки в легендарной комедии режиссера Леонида Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика».

Именно эта роль много лет назад принесла ей всесоюзную славу. В этом году исполнилось 65 лет со дня выхода на экраны советской комедии, любимой миллионами.

«Я была в купальнике подруги на пробах. Идти мне было не в чем, и я буквально содрала его с нее. На пробах у Гайдая я сняла сарафан и осталась в одном купальнике. Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура? «Утверждены», — произнес Гайдай всего одно слово». Наталья Селезнева

Как отметила Селезнева, в одной из сцен ей пришлось по сюжету вместе с Шуриком есть сосиски. «Было много дублей. Для того, чтобы все получилось синхронно пришлось съесть примерно 20 сосисок. Я их потом года два не ела, буквально смотреть на них не могла. Хотя сосиски очень люблю», — заметила Наталья Селезнева.