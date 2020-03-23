Самойлова после возвращения домой показала, что ей пришлось пережить в Майами

Американцы в панике скупают продукты и товары первой необходимости в супермаркетах.

Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой и четырьмя детьми вернулся в Россию. Пара с трудом покинула Майами из-за коронавируса, все-таки получив разрешение на вылет.

О том, почему они поспешили в этот непростой период домой, Оксана рассказала в личном блоге. На любимом курорте в какой-то момент им стало непросто добывать еду и простые вещи, необходимые для личной гигиены. На видео Самойловой, размещенном в stories Instagram, показаны пустые полки супермаркетов, где буквально пару дней назад стоял какой-то товар.

«Вот так выглядят полки (пустые. — Прим. авт.), где стояла вода, консервы, макароны, салфетки, памперсы, туалетная бумага, средства от гриппа и простуды», — рассказала жена рэпера.

Она сообщила, что в Майами также закрыты все пляжи, кафе, детские площадки и магазины, улицы стоят пустынные. Работают только аптеки и продуктовые точки продаж. В городе усилено дежурство полицейских.

«Мы видели истребители военные. Люди постят, как везут танки. Там реально город-призрак сейчас. У нас поспокойнее», — написала она в stories Instagram.

Ситуацию с вылетом в Россию осложнило заболевание маленького Давида, сына Джигана и Оксаны. Девушка показала его в приемном покое и заверила, что с ним все более-менее в порядке.