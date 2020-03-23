Дробыш раскрыл, чем обернется вынужденное безделье артистов

Не секрет, что коронавирус в первую очередь ударил по жизни и трудовой деятельности артистов. В столице закрыли концертные залы, музеи, театры. Музыканты отменяют свои выступления один за одним, многие добровольно ушли на карантин из-за опасности распространения коронавируса.

Как это отразится на шоу-бизнесе, рассказал Виктор Дробыш. Пока, по его словам, артисты воспринимают вынужденный отпуск спокойно, а кое-кто даже рад, что появился повод отдохнуть и наконец-то побыть в кругу близких. Однако долго это продолжаться не может и, если простой растянется, это сильно ударит по карману не только артистов и их продюсеров, но в первую очередь — прокатчиков. А также всех, кто занят в шоу-бизнесе.

«Если «перерыв» затянется на несколько месяцев, будет печально», — сказал он изданию «Вечерняя Москва».

Непосредственно у Виктора Дробыша в настоящий момент вынужденно не работают такие музыканты, как Слава, Стас Пьеха, Наргиз и Николай Носков.