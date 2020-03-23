Концертный директор вспомнил, как пираты выпустили альбом Аллегровой раньше певицы

Концертный директор некоторых звезд отечественного шоу-бизнеса Стас Пшеницын в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал забавную историю о певице Ирине Аллегровой.

«Я всегда вспоминаю историю, которую мне в лифте рассказала Ирина Аллегрова. Она мне как-то говорит: «А ты знаешь, никогда эту историю не рассказывала. У меня в свое время чуть не появился комплекс. Как-то давно, в году 1998-м, я записала альбом, а пираты его выпустили раньше, чем я». Стас Пшеницын

Как отметил Пшеницын, исполнительница через помощников и знакомых нашла номер человека, который владел в те годы «пиратским заводом». «Она ему позвонила. И в своей манере начала говорить: «Что вы себе позволяете? Почему альбом Аллегровой уже продается?» На что он ей ответил: «Эй, а кто мне вообще это звонит?» Певица говорит: «Это Ирина Аллегрова». Ответ был такой: «Эй, мужик, не прикалывайся», — заметил Стас Пшеницын.

В итоге, как сказал Пшеницын, Аллегрова начала спрашивать у людей, неужели у нее в самом деле мужской голос. Лишь спустя какое-то время она отошла и перестала комплексовать.