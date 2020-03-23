Звезда «Уральских пельменей» Илана осталась без денег и отпуска из-за коронавируса

Актрисе телевизионного шоу на СТС «Уральские пельмени» Илане Юрьевой пришлось распрощаться с мечтой полететь на Мальдивы, а вместе с ней и с деньгами, потраченными на путевку. Пока, по ее словам, она не смогла получить вразумительного ответа на вопрос о компенсации средств.

Накануне артистка планировала полететь на Мальдивы вместе со своими близкими. Она искренне надеялась, что долгожданный отпуск состоится, поскольку приобретала билеты заранее. Однако не получилось — из отеля пришло сообщение о его временном закрытии. Пока на три месяца. По словам Иланы, в настоящий момент на островах замораживают работу все отели один за одним.

«При этом официальной бумаги, что Мальдивы закрыли границы, нет, поэтому нельзя сдать билеты на самолет. Все качают головой и говорят «форс-мажор». Кому-то очень удобен этот форс-мажор!» — возмутилась звезда в личном блоге.

Сейчас артистка планирует сесть дома на карантин и смотреть телесериалы.

Отметим, что далеко не все подписчики Иланы сочувственно отнеслись к ее печали. Одни заметили, что в это время вообще не стоит никуда ехать и ей надо было изначально проявить сознательность. Другие сочли, что сорванная поездка на Мальдивы — это не беда.