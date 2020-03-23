Бывший концертный директор Светланы Лободы назвал главный комплекс певицы

Бывший концертный директор певицы Светланы Лободы в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ критично отозвался о своей подопечной. Несколько лет назад они расстались с большим скандалом.

«Артисты, с которыми работаю, я с ними дружу. Про их комплексы я говорить не хочу. Но есть артистка, с которой я не дружу. Про нее могу говорить. Мы расстались со Светой Лободой с большим скандалом, дележкой денег и всего остального. У нее есть один момент. Она всегда концерты минимум на час задерживает. Она задерживала концерты по одной простой причине: приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы — отсутствие попы. Дело в том, что я видел ее без грима, без поролоновых всех вещей. Ну она худая девушка. Комплексы у нее есть. Я не знаю, хорошо это или плохо».

Стас Пшеницын

Любопытно, что часть гостей в студии осудила Пшеницына. Они считают, что о таких вещах не стоит говорить на публике.

«Я вижу, что у вас комплекс обиженного мужчины. И вы решили вывалить тут нам все — поролоновая или не поролоновая. Мужики, ну давайте останется мужиками. Ну расстались, и бог с ним», — заявила певица и телеведущая Ольга Орлова.