«На дне была»: звезда сериала «Ольга» Яна Троянова рассказала, как пережила смерть сына

Девять лет назад у актрисы Яны Трояновой, ставшей известной после исполнения главной роли в сериале «Ольга», умер сын Коля. Парню тогда было всего 20 лет.

По данным КП, наследник кинозвезды после школы не учился, нигде не работал и пристрастился к наркотикам. В конце концов покончил собой. Яна сильно переживала потерю сына и начала с горя пить. Однако ей удалось справиться с алкоголизмом, и вот уже семь лет она не употребляет спиртные напитки.

Об этом артистка рассказала в эфире программы «Последний герой» на ТВ-3 в беседе с рэпером Птахой, который тоже признался, что всего год назад был зависимым человеком и употреблял наркотики. На острове он смог окончательно переосмыслить свою жизнь и понять, насколько неправильно он некогда поступал.

Пытаясь приободрить участника шоу, Троянова сказала ему:

«Алкоголизм — это на самом деле смертельный диагноз, гибнет огромное количество молодежи. Я почти всех друзей перехоронила, и сама чуть не сдохла. Я уже на таком дне была… Пробила его».

Ведущую программы процитировал портал Woman.ru.

По мнению Яны, все в руках человека. И каждый способен выбраться с самого дна, было бы желание.