Хозяюшки: Нетребко на карантине приготовила плов, а Стриженова пожарила картошку

48-летняя Анна Нетребко, как и выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова не скрывает, что она любит стоять у плиты. Ранее в одном из интервью супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — 38-летняя Вера Брежнева призналась, что не готовит для семьи. На это у знаменитости просто нет времени. Блюдами грузинской кухни возлюбленную и падчерицу Сару балует муж экс-солистки группы «ВИА Гра». В отличие от поп-исполнительницы, избранница азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова подметила, что вечером встречает мужа с накрытым столом.

На карантине Анна приготовила для возлюбленного плов с бараниной и зеленью. К слову, к кулинарии проявила интерес и 51-летняя Екатерина Стриженова. Телеведущая на сковородке пожарила картошку с луком. К слову, этим блюдом родители балуют и Анну Семенович. Певица не раз говорила о том, что позволяет себе полакомиться жаренной картошкой, когда приезжает в гости к близким.