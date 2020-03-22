Ангела Меркель добровольно отправилась на домашний карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин. Как сообщает немецкое издание Spiegel, у врача, который делал женщине-политику профилактическую прививку в пятницу, был обнаружен коронавирус. По словам ее пресс-секретаря, госпожа Маркель сама решила изолироваться, но работу не бросит — будет исполнять свои обязанности из дома. При этом 65-летнюю даму несколько раз протестируют на Covid-19.

Добавим, что правительство Германии недавно решило, что собрания более двух человек должны быть запрещены по всей стране под угрозой штрафа. Родственники, живущие в собственном домохозяйстве, не в счет. Перед своим карантином Меркель обратилась к согражданам с призывом придерживаться новых правил в течение следующих двух недель.

«Со времени объединения Германии… Нет, со времен Второй мировой войны для нашей страны еще не было задачи, требующей от нас такой солидарности», — сказала она несколько дней назад в своем телеобращении к народу.