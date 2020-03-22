«Валюшка — нос картошкой»: Рубцова рассказала о своих детских комплексах

Актриса Валентина Рубцова, которая прославилась благодаря сериалам «Универ» и «СашаТаня», в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что в детстве и юности была подвержена комплексам.

«У меня были комплексы по поводу моих ушей. Мне казалось, что они у меня сильно большие. Также мне казалось, что у меня большой нос. Меня дразнили в школе: «Валюшка — нос картошкой». С этим долгие годы и жила». Валентина Рубцова

Как отметила актриса, ей не нравилось, что молодые люди говорили, что ее сестра красивее,чем она. Также она была уверена, что в театральный вуз берут исключительно за красоту и не надеялась поступить.

«С этим и жила до 25 лет. В вузе сосредоточилась на учебе. Сразу сказала, что никаких мужчин в моей жизни не будет. И как только встретила мужа, то все комплексы улетучились. Супруг теперь иногда говорит, когда я ему рассказываю: «Куколка, да ты чего. Ты самая красивая», — заявила актриса.