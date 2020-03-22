«Мне муж не позволяет»: Михалкова-Кончаловская высказалась о «голых» фотосессиях Толкалиной

Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария Михалкова-Кончаловская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему она не делает фотосессии в стиле ню. В отличие от своей звёздной мамы, которая регулярно выкладывает откровенные снимки и ничего не стесняется.

«Мама себе может позволить, а я нет. Мне муж не позволяет. Так получилось, что он не очень жалует такие снимки». Мария Михалкова-Кончаловская

Дочь Толкалиной также вспомнила, как в детстве упала с крыши загородного дома. «Кто-то окно не захлопнул, и я выпала. В позе жареного цыплёнка растянулась. Прибежала к маме. Сказала, что упала с крыши. Поехали с ней в итоге в больницу. Диагноз — компрессионный перелом двух позвонков. Я лежала в больнице месяц. Потом год в ортопедическом корсете ходила. До травмы все время бегала, а потом пришлось менять образ жизни», — сказала звезда.

По словам Марии Михалковой-Кончаловской, ей семь лет нельзя было заниматься спортом. «Я много веса лишнего набрала. Весила 84 килограмма, но я смогла за девять месяцев похудела на 30 килограммов», — похвасталась девушка.