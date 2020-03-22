«И тут на горе увидел палаточку с пивом и сыром»: Затравкин променял бег на еду

Пианист Лука Затравкин, вес которого стремительно приближается к трем центнерам, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнил, как он пробовал заниматься спортом, но его затея завершилась полным фиаско.

«В я Чехии решил однажды заняться бегом. В четыре вечера вышел на пробежку. Побежал в парке в горку, ну гуськом. И ту на горе увидел палаточку с пивом и сыром. Пиво — 50 крон, сыр – 30. Я подумал в тот момент, что надо сделать себе приятное. Купил пиво, сыр, посмотрел футбол. На этом тренировка была закончена». Лука Затравкин

Сидевший в студии программы музыкант Олег Газманов между тем раскритиковал Затравкина. «Пока он рьяный молодой ему, конечно, весело. Но ничего хорошего в этом нет. У него нарушен обмен веществ. Если хочешь будь худым — будь им. Он дробно ест и только пухнет из-за этого», — заметил певец.

Пианист на Газманова обижаться не стал и вспомнил еще несколько историй. К примеру, однажды он летел на отдых на небольшом самолете. Его попросили сесть посередине, чтобы лайнер перестало кренить набок. Кроме того, недавно он летел с отдыха и в самолёте перестал работать туалет. «Терпел до конца полета ни один я. Все пассажиры испытывали неудобства», — заметил он.