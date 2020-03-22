«Вот оно счастье и смысл жизни»: Пугачева восхитилась правнуком 82-летней Пьехи

В день рождения сына выпускник «Фабрики звезд» — 39-летний Стас Пьеха — опубликовал фото из семейного альбома. В кадре поп-исполнитель запечатлен вместе с наследником. Отпрыск именитой фамилии появился на свет 22 марта. Ему исполнилось шесть лет. В комментариях к фото певец подметил, что его Петя стал уже совсем взрослым — маленьким мужчиной.

«С днем рождения сынок!!» — обратился к мальчику Пьеха.

Снимок шестилетнего Пети не оставила без внимания и 70-летняя Алла Пугачева. Супруга шоумена Максима Галкина восхитилась правнуком Эдиты Станиславовны, которая в июле отпразднует свое 83-летие.

«Вот оно счастье и смысл жизни», — обратилась к певцу Пугачева, сделав комплимент наследнику Пьехи. «С Днем рождения сыночка! Пусть растет большим, умным, сильным и талантливым как папа!» — присоединилась к словам Примадонны Зара.

Напомним, что сына музыканту подарила модель Наталия Горчакова. Несмотря на то, что родители Пети живут отдельно, мальчик часто видится с отцом.