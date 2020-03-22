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«Вот оно счастье и смысл жизни»: Пугачева восхитилась правнуком 82-летней Пьехи

22 марта маленький Петя отмечает свое шестилетие.

«Вот оно счастье и смысл жизни»: Пугачева восхитилась правнуком 82-летней Пьехи
Алла Пугачева (Фото: Globallookpress.com)

В день рождения сына выпускник «Фабрики звезд» — 39-летний Стас Пьеха — опубликовал фото из семейного альбома. В кадре поп-исполнитель запечатлен вместе с наследником. Отпрыск именитой фамилии появился на свет 22 марта. Ему исполнилось шесть лет. В комментариях к фото певец подметил, что его Петя стал уже совсем взрослым — маленьким мужчиной.

«С днем рождения сынок!!» — обратился к мальчику Пьеха.

Певец Стас Пьеха с сыном Петей
Стас Пьеха с сыном Петей (Фото: Instagram.com/wolfieha)

Снимок шестилетнего Пети не оставила без внимания и 70-летняя Алла Пугачева. Супруга шоумена Максима Галкина восхитилась правнуком Эдиты Станиславовны, которая в июле отпразднует свое 83-летие.

«Вот оно счастье и смысл жизни», — обратилась к певцу Пугачева, сделав комплимент наследнику Пьехи.

«С Днем рождения сыночка! Пусть растет большим, умным, сильным и талантливым как папа!» — присоединилась к словам Примадонны Зара.

Напомним, что сына музыканту подарила модель Наталия Горчакова. Несмотря на то, что родители Пети живут отдельно, мальчик часто видится с отцом.

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