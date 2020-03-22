Аркадий Укупник вспомнил, как заглянул по ошибке в женский туалет

По словам исполнителя, он до сих пор помнит ту смешную историю.

Музыкант Аркадий Укупник в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как он много лет назад оконфузился перед концертом в Самаре. Как отметил исполнитель, эта история до сих пор свежа в его памяти и он не может вспоминать ее без улыбки на лице.

«Я по ошибке заглянул в женский туалет. Причем, естественно, в тот момент этого не понял. У меня уже в те годы была прекрасная шевелюра. И вот захожу я в кабинку. А там на унитазе сидит огромная полная женщина в рейтузах с начесом. Она посмотрела на меня и говорит: «Что смотришь, дура? Проходи в следующую кабинку». Аркадий Укупник

Рассказала забавную историю из прошлого и «красная шапочка советского кинематографа» актриса Яна Поплавская. Оказывается, раньше ее дразнили девочки-одноклассницы за огромный рот и глаза.

«Я приходила к отцу и говорила: «Когда вырасту, то зашью свой рот». А папа мне всегда отвечал: «Родная моя. Ты даже не представляешь, какое большое количество мужчин будут говорить тебе, что у тебя прекрасный рот, когда ты вырастешь», — сказала актриса.